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Spor

Manisaspor'da tek hedef galibiyet

  İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) TFF 1

14 Ekim 2017 14:58

 

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'de son 3 maçta puan alamayan Grandmedical Manisaspor\'un yeni teknik patronu Fatih Tekke, pazartesi günü Denizlispor\'la evlerinde oynayacakları Ege derbisinde tek hedeflerinin kazanmak olacağını söyledi. İyi bir kadroya sahip olduklarını ancak saha içinde pozisyon almada sıkıntı yaşadıklarını belirten Tekke, \"Elimizde sihirli değnek yok ama sorunları kısa sürede çözeceğiz. Takım rayına oturacak. Denizlispor\'la oynayacağımız maçta parolamız 3 puan olacak. Taraftarımızın da bu önemli karşılaşmada yanımızda olacağına inanıyorum\" dedi.

Tarzan\'da Gabon Milli Takımı\'ndan dönen Axel Meye yeniden takıma katıldı. Çapraz bağları kopan Mehmet Enes, sakatlığı süren Uğur, PFDK\'ya sevkedilen İsmail Haktan ve cezalı Fahri bu hafta yok.

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