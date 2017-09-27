Manisaspor'da stoper sıkıntısı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'de son 2 maçını kaybeden Grandmedical Manisaspor\'da Eskişehirspor deplasmanı öncesi stoper sıkıntısı yaşanıyor. Dimov\'un kırmızı kart cezalısı olması, Hikmet ve Ümit Yasin\'in sakatlıkları Teknik Direktör Sait Karafırtınalar\'ı kara kara düşündürüyor. Savunmada zorunlu değişiklik yapacak Karafırtanalar\'ın defansın ortasında Mehmet Enes ile Mikic ikilisine görev vermesi bekleniyor. Yaşanan olumsuzluklara rağmen futbolcularına sahip çıkan tecrübeli teknik adam, \"Hiçbir rakibimize ezilmedik. Sadece kötü sonuçlar aldık. Eskişehirspor maçına sahaya kazanmak için çıkacağız\" dedi.

İlk 6 haftada 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan, hanesine yazdırdığı 3 puanı Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremediği için silinecek siyah-beyazlılarda kaleci Emrullah Şalk da sezona iyi başlayamadı. İlk hafta Rize deplasmanında 4 gol yiyen Tarzan, Samsunspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Adanaspor maçlarında kalesinde birer gol görürken, son olarak İstanbulspor karşılaşmasında 2 gole engel olamadı ve toplam 10 gol yedi.