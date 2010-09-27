-MANİSASPOR'DA SIMPSON GECESİ MANİSA (A.A) - 26.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor, Sivasspor'u 3-0 yendi. 50. dakikada Ceyhun'un ceza alanı içine indirdiği topa Suarez hareketlendi. Kaleci İlker ayaklarıyla müdahale ederek topun ağlara gitmesini önledi. 54. dakikada Mehmet Güven'in pasında İsaac'in ceza alanına girerken vuruşunda top üstten auta gitti. 57. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topla ceza alanına giren Suarez'in sert şutunu kaleci İlker 2 hamlede tutabildi. 68. dakikada Ömer Aysan'ın kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Makukula'nın kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı. 90. dakikada, Manisaspor farkı ikiye çıkardı. Gökhan'ın sol kanattan ortasında penaltı noktasında topla buluşan Simpson, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0 90+2. dakikada, Yiğit İncedemir'in pasında topla birlikte ceza alanına giren Simpson, güzel bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 3-0 Stat: 19 Mayıs Hakemler: Serkan Çınar xxx, Kemal Yılmaz xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx Manisaspor: İlker xxx, Yiğit İncedemir xxx, Kalabane xxx, Dixon xxx, Eren xxx, Ömer Aysan xxx, Mehmet Güven xxx, Murat Erdoğan xxx (Dk. 89 Gökhan xx), İsaac xxx (Dk. 86 Kahe xx), Simpson xxx, Makukula xxx (Dk. 76 Yiğit Gökoğlan xx) Sivasspor: Ramoviç x, Deniss xx, Murat x (Dk. 15 Uğur x), Mehmet Nas xx, Mehmet Yıldız xx, Ceyhun xx, Saidou x, Cihan xx (Dk. 73 Erman x), Diallo x, Hayrettin x, Keita x (Dk. 45 Suarez xx) Goller: Dk. 13, 90 ve 90+2 Simpson (Manisaspor) Sarı Kartlar: Dk. 39 Mehmet Nas (Sivasspor), Dk. 70 Murat Erdoğan, Dk. 83 Yiğit İncedemir, Dk. 86 Simpson (Manisaspor)