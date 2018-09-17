Manisaspor'da sıkıntı devam ediyor

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Utaş Uşakspor\'a da deplasmanda 3-0 yenilen Manisaspor 3\'te 0 yaparak taraftarını kahretti.

Transfer yasağını açamayan, yaşadığı maddi sorunlar ve ödenemeyen borçlar yüzünden sezona altyapı ağırlıklı kadro ve eksi 6 puan cezasıyla başlayan siyah-beyazlılar, son sıraya demir atarken, şimdiden 15\'inci Gümüşhanespor\'la aradaki fark 8 puana yükseldi.

Ulusal Kulüp Lisansı\'nı yenileyemediği için Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan bu hafta içinde 3 puan silme cezası daha alması beklenen Manisaspor\'un erkenden havlu atma ihtimali taraftarı korkutuyor. Manisaspor, genç kadrosuyla Spor Toto 1\'inci Lig\'de mücadele ettiği geçen sezondan bu yana galibiyet hasretini de 17 maça çıkardı. Zor günler geçiren Manisaspor bu hafta evinde Niğde Anadolu ile karşı karşıya gelecek.

İNTERNET SİTESİ KAPANDI

Mali sorunlarına bir türlü çözüm bulamayan Manisaspor\'un resmi internet sitesi de duraksatıldı. Kulübün, \"www.manisaspor.org.tr\" internet adresine alan adının bedeli ödenemediği için girilemiyor. Kötü gidiş ve mali sorunlarla yönetim, teknik heyet ve futbolcuların büyük moral çöküntüsü içinde olduğu öğrenildi.

