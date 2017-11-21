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Spor

Manisaspor'da Mustafa'nın sakatlığı üzdü

MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de borçları nedeniyle toplam 9 puanı silindikten sonra evinde Elazığspor'u 2-0 yenerek az da olsa moral bulan Grandmedical Manisaspor'da sol kanat Mustafa Sevgi'nin sakatlığı keyifleri kaçırdı

21 Kasım 2017 17:31

MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de borçları nedeniyle toplam 9 puanı silindikten sonra evinde Elazığspor\'u 2-0 yenerek az da olsa moral bulan Grandmedical Manisaspor\'da sol kanat Mustafa Sevgi\'nin sakatlığı keyifleri kaçırdı. Elazığ maçının ikinci yarısında oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcunun çekilen MR\'ında sol arka üst adalede kısmi yırtık tespit edildi. Mustafa\'nın cuma günü 19 Mayıs Stadı\'nda oynanacak Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyeceği açıklandı. Teknik Direktör Fatih Tekke sol kanatta alternatif isim arayışına girdi.

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