Manisaspor'da Mikic'in Gaziantepspor karşılaşmasında oynaması zor

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de henüz puan alamayan Manisaspor\'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Gaziantepspor karşılaşmasında Nikola Mikic\'in forma giymesinin zor olduğu açıklandı. Sol diz iç yan bağlarında ağrı olan Mikic, idmanda yer almadı. Sırp defans oyuncusunun ilk haftalarda olduğu gibi yine kadroda yer alma ihtimalinin düşük olduğu bildirildi. Manisaspor\'da sakatlığı süren Akın takımdan ayrı çalışıyor.

Tarık Almış Tesisleri\'ndeki antrenmanı izleyen Başkan Abdullah Mergen, teknik heyet ve futbolculara güveninin tam olduğunu belirterek, \"İki maçta puan alamadık. Aramıza geç katılan arkadaşlarımız oldu. Bundan sonraki müsabakalarda kayıpları telafi edeceğinize inanıyorum. Sizlere güveniyorum\" dedi.

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