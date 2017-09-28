Manisaspor'da Meye ve Mikic yok

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'de 6 maçta 4 yenilgi alan, Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremediği için üst üste ikinci sezon 3 puanı silinecek olan Grandmedical Manisaspor, eksiklerden yana da dertli. Tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevkedilen İsmail Haktan, sakatlıkları bulunan Hikmet ve Ümit Yasin\'in bu hafta forma giyemeyeceği siyah-beyazlılarda Mikic\'in dizinde yırtık olduğu, Axel Meye\'nin ise ağır soğuk algınlığı geçirdiği öğrenildi. Bu iki futbolcunun da cumartesi günü Eskişehirspor deplasmanında oynayamayacağı belirtildi. Tarzan, Manisa Tarık Almış Tesisleri\'ndeki sahanın zemini bakıma alındığı için son antrenmanını Menemen Emiralem Tesisleri\'nde yaptı.

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