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Spor

Manisaspor'da kura sevinci

17 Ekim 2008 03:00

Fortis Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele edecek olan Manisaspor'da kulüp başkanı Kenan Yaralı, ''Diğer gruplara baktığımızda en iyi kurayı çektik'' dedi.

Yaralı, Fortis Türkiye Kupası'nda mücadele eden 20 takımın da iyi olduğunu, grupta eşleştikleri takımlarla gerek ligde gerekse hazırlık maçlarında karşılaştıklarını söyledi. Yaralı, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bank Asya 1. Lig'de şampiyonluk iddiamız ile kupayı bir arada götürmek elbette zor. Ancak biz bu gruptan çıkmak için mücadelemizi ortaya koyacağız. Diğer gruplara baktığımızda en iyi kurayı çektik. Grupta şansımızın olduğunu düşünüyorum. Sonuçta maçlar oynanmadan hiçbir şey belli olmaz. Kupaya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.''

Fortis Türkiye Kupası C Grubu'nda ilk haftada deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Manisaspor, ikinci haftayı maç yapmadan geçecek. Manisa ekibi daha sonra sırasıyla evinde Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor ve grubun son maçında Manisa'da Sivasspor ile mücadele edecek.




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