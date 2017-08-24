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Spor

Manisaspor'da Karafırtınalar'dan uyarı

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftayı puansız kapatan Manisaspor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Gaziantepspor maçı öncesi takımı uyardı

24 Ağustos 2017 15:50

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk 2 haftayı puansız kapatan Manisaspor\'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Gaziantepspor maçı öncesi takımı uyardı. \"Dinamik bir takıma karşı oynayacağız\" diyen Karafırtınalar, \"Artık puanla tanışmamızın vakti geldi. Gaziantep deplasmanları her zaman zor olur. Ancak iyi bir sonuçla dönmek için elimizden geleni yapacağız. Rakibimiz çok genç ve mücadeleci. Oyuncuların en iyi şekilde müsabakaya konsantre olmaları gerekiyor\" diye konuştu.
Gaziantepspor maçıyla tekrar lige asılacaklarını anlatan deneyimli teknik adam, \"İlk hafta karşılaştığımız Çaykur Rizespor, ligin çok güçlü takımlarından biri. Geçen hafta Samsunspor\'a karşı da çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. 90 dakikaya baktığımızda genelde biz üstündük. Son dakika kaçırdığımız bir de penaltı vardı. En kötü maç berabere bitebilirdi ama buna çok takılmıyoruz. Önemli olan lige nasıl başladığımız değil sezonu nasıl bitireceğimizdir\" ifadelerini kullandı.

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