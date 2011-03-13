-MANİSASPOR'DA HİKMET KARAMAN MUCİZESİ İZMİR (A.A) - 13.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor, sezonun ilk haftalarında peş peşe gelen yenilgiler nedeniyle yaşadığı küme düşme endişesini, teknik Hikmet Karaman'ın iş başına gelmesinden sonra alınan başarılı sonuçlarla üzerinden attı. Ligde ilk 4 haftayı puansız geçen Manisaspor, Hakan Kutlu'nun yerine göreve getirilen Hikmet Karaman'ın yönetiminde Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenerek ilk sürprizini gerçekleştirdi. Deplasmanda Beşiktaş, Galatasaray ve Kayserispor'u mağlup etmesiyle dikkati çeken Manisaspor, Hikmet Karaman döneminde 21 maçta 35 puan topladı. Ligde şu ana kadar 39 gol atıp, 39 gol yiyen Ege temsilcisinin, 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Manisaspor, kalan 7 haftada bir galibiyet daha alması durumunda 2005-2006 ve 2006-2007'de 11 galibiyetle tamamladığı sezonları geride bırakacak. Manisaspor ligin kalan 9 haftasında Kasımpaşa (D), Gençlerbirliği, Konyaspor (D), Galatasaray, Bursaspor (D), Eskişehirspor, Gaziantepspor (D), Bucaspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.