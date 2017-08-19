Manisaspor'da hayal kırıklığı

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'in ilk haftasındaki 4-1\'lik Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından evindeki ilk karşılaşmada da Samsunspor\'a 1-0 mağlup olarak ikide sıfır çeken Manisaspor\'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, maça iyi başladıklarını ancak 20\'inci dakikadan itibaren kendisinin de anlamadığı bir konsantrasyon sorunu yaşadıklarını belirterek, \"Maçın ilk 20 dakikası istediğimiz gibi gitti. Ondan sonra bir konsantre eksikliği yaşadık. Birkaç tane pozisyon verdik ama daha sonra dengeyi sağladık\" dedi.

Gol atacaklarını düşündükleri anlarda kalelerinde gol gördüklerini belirten tecrübeli teknik adam, \"Golü atarız dediğimiz anlarda yediğimiz bir kontra ve devamında da defansta ciddi bir hatayla 1-0 geriye düştük. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler olumluydu. Oyunsal anlamda pozitif etkisi oldu. 83\'üncü dakikada yine penaltı kaçırdık. Ben şansa inanan bir insan değilim ama şanssızlığa inanmaya başladım. Kullandığımız son 4 penaltının kaçması manidar. Bu ligin en usta oyuncuları kaçırıyor. Buna ancak şanssızlık diyebiliyorum. Oyuncularım elinden geleni yaptı. Bundan sonra da yapacaklar. Bu takım bizim ve sahip çıkmalıyız. Geçen sene buraya geldiğimizde 3 haftada sıfır çekmiştik ama ondan sonra 40 puan toplamayı başardık. Bu takım her şeyi başarabilir\" diye konuştu.

TAKVİYE İSTİYOR

Manisaspor\'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, yönetimden takviye istedi. Lige ilk iki maçını kaybederek başlayan siyah beyazlılarda Karafırtınalar, yönetimin transfer yasağını kaldırıp bir sol bek, bir kenar oyuncusu ve bir santrfor almasını talep etti.



