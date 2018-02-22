Manisaspor'da hakem tepkisi

MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de Play-Off mücadelesi veren İstanbulspor\'a deplasmanda 90+5\'inci dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 yenilen Grandmedical Manisaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bırakırken, teknik direktör Taner Taşkın hakemlere sert tepki gösterdi. Son anda hakemin ucuz bir penaltı düdüğü çaldığını ifade eden deneyimli teknik adam, \"Bize küme düştü gözüyle bakıyorlar. Bu nedenle çok rahat düdükler çalıyorlar. Son dakikaya alnımızın teriyle geldik, sonra basit bir penaltıyla puanımız gitti. İki aydır maç verilmeyen ve sadece 4\'üncü hakemlik yapan Alper Çetin\'in maç yönetmesi ilginç\" diye konuştu.

İstanbul\'a 4 eksikle geldiklerini anlatan Taner Taşkın, \"Tamamen savunmaya yönelik bir oyun tercihimiz vardı. Bunu 90+5\'inci dakikaya kadar iyi uyguladık. Rakibe fazla pozisyon da vermedik. Ayrıca hakemin 7 dakikalık uzatma göstermesi de yanlış, maç bu kadar fazla durmadı. İstanbulspor bizden daha iyi oynadı, bunu kabul ediyorum. Ancak bu şekilde yenilmeyi hak etmedik. Futbolcularımız tüm olumsuzluklara rağmen ellerinden gelen tüm mücadeleyi sergilediler. Kalan haftalarda da onur mücadelemizi sürdüreceğiz\" dedi.

14 puanla 17. sırada kalan Tarzan, bu hafta evinde Eskişehirspor\'la karşılaşacak.

YÖNETİMDE İKİ İSTİFA

Manisaspor\'un pazar günü yapılan olağanüstü kongresinde göreve gelen Gökay Budak yönetiminden Hüseyin Tuncer ve Turan Karanfil istifa etti. İstifa eden isimlerin yerine yedek listeden Cumhur Köseoğlu ve Faik Kav getirildi. Manisaspor\'un olaylı kongresinde ibra edilmeyen Abdullah Mergen yönetiminin hazırladığı 2018 yılı raporunda yurtdışı özel maç ve turnuva giderlerinin 302 bin 500 TL olarak gösterildiğinin ortaya çıkması ise tartışma yarattı. Camiadan, \"Kampa bile gidemeyen takım nasıl yurt dışına çıktı gösterildi\" soruları yükselirken Mergen ise bu rakamın taslak bütçe olduğunu açıkladı.

Yönetim, kulübün son yıllardaki hesaplarını detaylı inceleyip usulsüzlük bulunduğu takdirde Manisa Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyusunda bulunmaya hazırlanıyor. Kongrede kulüp hesaplarının üyelerle paylaşılmaması tartışma yaratmış, ardından söz alan Abdullah Mergen, borcu 45 milyon TL olarak açıklamıştı.