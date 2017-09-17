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Spor

Manisaspor'da galibiyet serisnini bitimi üzdü

  MANİSA, (DHA) TFF 1

17 Eylül 2017 17:54

 

MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'de Manisaspor, üst üste aldığı Gaziantepspor ve Boluspor galibiyetlerinin ardından deplasmanda Adanaspor\'a tek golle yenilerek 3\'te 3 yapma fırsatını tepti. Ligde 5 haftada üçüncü yenilgisini alan siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Adana\'da kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek aşırı sıcaktan dert yandı. 

Karafırtınalar, \"Ligin ilk haftalarında Adana deplasmanına çıktığınız zaman iklim şartları iki takım için de sıkıntılı oluyor. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Maçta 2 pozisyon vardı ve 1 tanesi Adanaspor\'un golü oldu. Diğerini ise kaçırdık. Berabere kalsak bile üzülecektik ama önümüze bakacağız. Lig devam ediyor. Geçmişe takılacak bir durum yok. Daha fazla mücadele edip artık kaybetmeyeceğiz\" dedi.

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