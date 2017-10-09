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Spor

Manisaspor'da 'Fatih Tekke' dönemi resmen başladı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyetle düşme hattına geriledikten sonra Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran Grandmedical Manisaspor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Fatih Tekke'yle sezon sonuna kadar sözleşme imzal

09 Ekim 2017 20:43

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de üst üste 3 mağlubiyetle düşme hattına geriledikten sonra Sait Karafırtınalar\'la yollarını ayıran Grandmedical Manisaspor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Fatih Tekke\'yle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
19 Mayıs Stadı\'ndaki kulüp idari merkezinde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Abdullah Mergen ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyithan Akar katıldı. Konuşmasında Sait Karafırtınalar\'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Abdullah Mergen, Tekke\'yle yaptıkları görüşmede birçok konuda hemfikir olduklarını belirterek, \"Biz ona kulübümüzü anlattık, kendisi de bize hedeflerini anlattı. Bu göreve Fatih Tekke\'yi layık gördük. Hocamızın bize ciddi katkılar vereceğine inanıyoruz\" dedi.
Fatih Tekke ise Manisa\'da olmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, \"Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Grandmedical Manisaspor benim ve ekibim için çok önemli. Manisaspor çok değerli futbol adamlarının çıktığı, önemli bir kulüp. Burada çok iyi işler başaracağımıza inanıyorum. İnşallah her iki tarafa da bu beraberlik hayırlı olur\" diye konuştu. Manisaspor\'un ligdeki durumunu da değerlendiren Tekke, \"Elimde sihirli bir değnek yok. Takımdaki değişikler göze çarpacak. Oyunun her alanında var olan, mücadeleyi skora yansıtan bir takım olacağız\" dedi. 40 yaşındaki teknik adamın yardımcılıklarını Volkan Bekir Kürşatoğlu, Mehmet Polat, Hamit Cihan ve Uğur Kurt yapacak.

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