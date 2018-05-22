Manisaspor'da Budak hazırlanıyor

MANİSA, (DHA) - TFF 2\'nci Lig\'e düşen Manisaspor\'da 3-10 Haziran\'da yapılacak olağan genel kurul öncesi Başkan Gökay Budak\'ın liste hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Şubat ayında yapılan olağanüstü kongrede göreve geldikten kısa süre sonra 6 yöneticisinin istifa etmesiyle sarsılan Budak\'ın listeyi yenileyip göreve devam etmeyi planladığı belirtildi. Adaylık için son kongrede Budak\'a rakip olan eski yöneticilerden Yunus Emre Şahin\'in de ismi geçiyor.

Ağır borç yüküyle transfer yapması yasak olan, eski yabancıların alacakları nedeniyle FIFA\'dan puan silme ve küme düşürme, Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan ise yine puan silme cezası almanın arifesinde bulunan Manisaspor\'da mevcut futbolcuların çoğunun ayrılmasının ardından gençler de yuvadan uçmaya başlamıştı. Tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşayan kulüpte aylardır maaş alamayan kulüp personeline ise kongreye kadar izin verildi.