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Spor

Manisaspor'da Aslan gitti

MANİSA,(DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla ilk 4 haftada Sarıyer, Hacettepe, Uşakspor ve Niğde Futbol'a mağlup olup borçları yüzünden FIFA tarafından silinen puanlarıyla eksi 6 puanla son sıraya demir atan Manisaspor'da Teknik

24 Eylül 2018 14:21

MANİSA,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla ilk 4 haftada Sarıyer, Hacettepe, Uşakspor ve Niğde Futbol\'a mağlup olup borçları yüzünden FIFA tarafından silinen puanlarıyla eksi 6 puanla son sıraya demir atan Manisaspor\'da Teknik Direktör Erkan Aslan\'la yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, \"Kulübümüz Teknik Direktör Erkan Aslan ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak anlaşarak yolları ayırma kararı aldı. Kendisine, kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz\" ifadeleri kullanıldı. 

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