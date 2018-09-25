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Spor

Manisaspor'da Akgün dönemi

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla oynadığı 4 maçı da kaybedip FIFA'dan sezon öncesi aldığı cezayla eksi 6 puanla son sıraya demir atan Manisaspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Erkan Aslan'ın yerine Kazım Akgün'ü

25 Eylül 2018 14:31

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla oynadığı 4 maçı da kaybedip FIFA\'dan sezon öncesi aldığı cezayla eksi 6 puanla son sıraya demir atan Manisaspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Erkan Aslan\'ın yerine Kazım Akgün\'ü takımın başına getirdi.
Son olarak Eskişehirspor\'da teknik direktör Fuat Çapa\'nın yardımcılığını yapan genç çalıştırıcının siyah-beyazlılarla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı açıklandı. Manisa doğumlu olan Kazım Akgün, daha önce Manisaspor\'da altyapıda antrenörlük görevini üstlendi. Akgün, 2007-08 sezonunda Manisaspor\'un yıldız takımını Avrupa ikincisi yaparak önemli bir başarı elde etti. 

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