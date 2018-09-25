Manisaspor'da Akgün dönemi

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla oynadığı 4 maçı da kaybedip FIFA\'dan sezon öncesi aldığı cezayla eksi 6 puanla son sıraya demir atan Manisaspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Erkan Aslan\'ın yerine Kazım Akgün\'ü takımın başına getirdi.

Son olarak Eskişehirspor\'da teknik direktör Fuat Çapa\'nın yardımcılığını yapan genç çalıştırıcının siyah-beyazlılarla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı açıklandı. Manisa doğumlu olan Kazım Akgün, daha önce Manisaspor\'da altyapıda antrenörlük görevini üstlendi. Akgün, 2007-08 sezonunda Manisaspor\'un yıldız takımını Avrupa ikincisi yaparak önemli bir başarı elde etti.