Manisaspor'a vekil desteği

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA,(DHA)

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisaspor\'a üyelik başvurusunda bulunurken, tüm Manisalıları kulübe üye olmaya ve kombine bilet almaya davet etti. CHP Yunusemre İlçe Başkanı Kubilay Koç, partisinin kadın kolları üyeleri ve diğer partililerle birlikte 19 Mayıs Stadı\'ndaki kulüp merkezine gelen Biçer, başvuru formunu Başkan Abdullah Mergen\'e verdi. Manisaspor\'un kentin ortak değeri olduğunu vurgulayan Milletvekili Biçer, \"Bu kulübe hepimizin sahip çıkması gerekir. Aziz Nesinin \'Ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu\' diye bir sözü var. Parti ayrımı gözetmeden Manisaspor için el ele vermeliyiz\" şeklinde konuştu.

Manisaspor\'un Süper Lig\'e çıkmasını ve tüm Manisa\'yı temsil etmesini arzuladıklarını ifade eden Tur Yıldız Biçer, bu konuda neler yapabileceklerini konuşmak için kulübü ziyaret ettiğini belirterek, \"Başkanımızda görüşmede kulübün başarısı için özellikle siyasetçilerin siyasi kimliklerini bir yana bırakıp bir araya gelebilmelerinin önemine işaret etti. Ben her türlü katkıya hazırım. Eğer Manisa\'nın 9 milletvekili bir araya gelirse, katılmaya hazır olduğumu bildirdim\" dedi. Kulübe yeterince destek olamadığı için kendisini de eleştiren Biçer, kombine bilet alıp bundan böyle fırsat buldukça maçlara geleceğini söyledi ve taraftarları kombine almaya çağırdı.

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