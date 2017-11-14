Manisaspor'a Tekke'den reçete

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de düşme potasından kurtulmanın hesaplarını yapan Grandmedical Manisaspor\'da teknik direktör Fatih Tekke, reçeteyi verdi. Takımda duygu eksikliği olduğunu belirten genç teknik adam, \"Takım için bireysellikten uzaklaşmamız gerekiyor. Duygusal zekamızı geliştirmeliyiz, bir bütün olmalıyız\" dedi.

Cumartesi günü evlerinde oynayacakları Elazığspor maçından mutlak galibiyet beklediklerini belirten Tekke, \"Milli maç arasında takıma gerekli pansumanları yaptık. Özellikle genç futbolcularımızın takım bütünlüğüne yönelik gelişimlerini sağlamaya çalıştık. Devre arasına kadar oynayacağımız 6 karşılaşmanın 4\'ü içeride. O nedenle büyük bir coşkuyla mücadele etmeliyiz\" yorumunu yaptı.

Kulübe Iwanski dosyası nedeniyle geldiği iddia eksi 6 puan cezasını da değerlendiren Fatih Tekke, \"Şu anda bize bu konuda net bir bilgi ulaşmadı. Oyuncularımızın saha dışından yaşanan gelişmelerden etkilenmemesi gerekiyor ama bu mümkün olmuyor. Bu tip farazi şeyleri fazla dillendirmek istemem. Tek ihtiyacımız olan şehrin bizlere destek vermesi. Bu takıma karşı aidiyet duygusu yaratılmalı. Hepimiz Manisaspor\'a sahip çıkalım. Pes etmeyen bir adam olduğumu, inandığım doğruyu her zaman yapacağımı söyledim. İnandığımız şekilde yolumuza devam edeceğiz. İhtiyacımız olan duygu bütünlüğüyle beraber oynamak ve sonuç almak ilk önceliğim\" dedi.

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