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Spor

Manisaspor'a şok üstüne şok

Tarzanlar'da, Fatih Tekke'nin ardından ayrılıklar gelmeye devam ediyor

22 Ocak 2018 17:28

TFF 1. Lig'de yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden ara transferde birçok futbolcusunu kaybeden ve ikinci yarının ilk haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Grandmedical Manisaspor'da Fahri Akyol da takımdan ayrıldı. Bir türlü alacaklarını tahsil edemeyen tecrübeli sağ bek, sözleşmesini feshetti.

Çaykur Rizespor müsabakasında forma giymeyen oyuncunun Manisa'dan ayrıldığı belirtildi. Siyah-beyazlılarda Fahri'nin yanı sıra 4 futbolcunun daha isyan bayrağını çektiği ifade edildi. Rizespor karşılaşmasında görev alan Mikic, Perovic, Bakaki ve Sebaihi'nin de yönetime tepki gösterdiği ve yeniden idmanlara çıkmama kararı aldığı iddia edildi. 4 futbolcunun 31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemine kadar başka kulüplere imza atması bekleniyor.

Manisaspor'da istifa eden Fatih Tekke'nin yerine getirilen teknik direktör Taner Taşkın da 3-0'lık yenilgi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılan futbolcuları eleştiren Taşkın, "Elbet sezon içinde silinen 9 puanın travması var. Futbolcular da maalesef bu kulübe şans vermediler, bekleyebilirlerdi. Bu şehir, burada kalıp sonuna kadar mücadele edeni de unutmaz, kendilerini yarı yolda bırakanı da unutmaz. Ancak bu arkadaşlar camianın maddi sıkıntısını fırsat bilerek burayı bıraktılar. Bana göre bu takıma ihanet ettiler. Eksik kadroyla 70 dakika tamamen deplasman takımları gibi kontratakla oynadık. O dakikaya kadar iyi mücadele ettik. Ama arada belirgin bir kalite farkı var. Rizespor'a gücümüz yetmedi" dedi. Manisa'da Metin, Berkay, Dimov, Atiemwen, Zahit, Emrullah, İsmail Haktan gibi isimler ayrılmıştı.

(DHA)

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