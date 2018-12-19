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Spor

Manisaspor'a Hasgönüllü'den yanıt geldi

MANİSA, (DHA) Tarihinin en zorlu günlerini geçirip altyapı ağırlıklı kadrosuyla TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devreyi eksi 1 puanla düşme hattında tamamlayan Manisaspor'da yönetimin, "Kulübü daha iyi bir yere getirebilecek güçlü adaylar çıkarsa bırakmaya h

19 Aralık 2018 16:49

MANİSA, (DHA)

Tarihinin en zorlu günlerini geçirip altyapı ağırlıklı kadrosuyla TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta devreyi eksi 1 puanla düşme hattında tamamlayan Manisaspor\'da yönetimin, \"Kulübü daha iyi bir yere getirebilecek güçlü adaylar çıkarsa bırakmaya hazırız\" çıkışına eski futbolcu Bülent Hasgönüllü\'den yanıt geldi. 
Hasgönüllü, sosyal medya hesabından kongre kararı alınırsa aday olacağı açıklamasını yaptı. Ağır borç yüküyle geçen sezon 12, bu sezon 9 puanı silinen, geçtiğimiz haftalarda tesislerinin elektrikleri kesildiği için antrenman dahi yapamayan Manisaspor\'da olağanüstü kongre yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
 

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