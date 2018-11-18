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Spor

Manisaspor umut tüketti

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a evinde 3-1 yenilerek eksi 4 puanla sonunculuktan kurtulamayan Manisaspor umut tüketti

18 Kasım 2018 14:14

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta üst sıraları hedefleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a evinde 3-1 yenilerek eksi 4 puanla sonunculuktan kurtulamayan Manisaspor umut tüketti. 
Geride kalan 13 maçta sadece 1 kez galip gelen siyah-beyazlılar kurtuluş yolunda darbe üstüne darbe yedi. Teknik direktör Kazım Akgün, Bodrum\'a karşı direnmeye çalıştıklarını ancak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Akgün, \"Bizi sonuna kadar destekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz. Toparlanacağımıza inanıyorum\" yorumunu yaptı. 

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