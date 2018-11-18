MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta üst sıraları hedefleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a evinde 3-1 yenilerek eksi 4 puanla sonunculuktan kurtulamayan Manisaspor umut tüketti.

Geride kalan 13 maçta sadece 1 kez galip gelen siyah-beyazlılar kurtuluş yolunda darbe üstüne darbe yedi. Teknik direktör Kazım Akgün, Bodrum\'a karşı direnmeye çalıştıklarını ancak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Akgün, \"Bizi sonuna kadar destekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz. Toparlanacağımıza inanıyorum\" yorumunu yaptı.