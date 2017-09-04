Manisaspor, Timur ile yine anlaşamadı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- TRANSFER yasağı nedeniyle kadroya takviye yapamayan Manisaspor\'un sezon başında sözleşmesini fesh eden Timur Karagülmez ile yeniden anlaşma girişimleri sonuç vermedi. Geçen hafta Bakaki\'yi takıma döndüren yönetim Timur\'la da masaya otururken, tecrübeli futbolcunun geçmiş tarihli alacaklarıyla ilgili sorun aşılamadı. Geçen sezon çapraz bağlarından yaşadığı ağır sakatlık yüzünden sadece 1 maç forma giyebilen Timur\'la yarın yeniden görüşüleceği bildirildi.

Öte yandan Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlı ekipte Gabon Milli Takım kampındaki Axel Meye antrenmanda yer almazken, Mikic takımdan ayrı çalıştı. Gaziantepspor galibiyetinin ardından milli maçlar nedeniyle verilen aranın takıma iyi geldiğini söyleyen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, \"Fizik ve moral olarak çok iyi durumdayız. Boluspor\'u sahamızda yenerek üst üste ikinci galibiyetimi almak ve tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz\" dedi.

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