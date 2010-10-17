-MANİSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KARAMAN: "ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDIK" İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş karşısında deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karaman, 3-2 galip geldikleri karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, galibiyet için sevinçli olduklarını ifade ederek, ''Ancak 3-1 galip durumda olan takımımızın rakip 10 kişiyken daha iyi şeyler yapması gerekirdi. Son 10 dakikada rakip tarafından zor pozisyonlara düşürüldük. Futbol adına öğrenmemiz gereken çok şeyler var'' dedi. Beşiktaş'ı iyi analiz ettiklerini anlatan Karaman, şöyle devam etti: ''Beşiktaş alanı daraltmak istiyor ve öne çıkıyor. Bu maç çok gollü geçer demiştim. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz lazım demiştim. Maç 3-1 giderken Simpson golü yapsa, maç farklı biterdi. Beşiktaş 10-10 oynanınca üstünlüğü ele aldı. 90 dakikadan memnun değilim. Maçtan önce oyuncularıma çok farklı kazanmamız gerektiğini söyledim. Yorumcu olduğum dönemde Beşiktaş'ı çok yakından izledim. Rakip takım bir kanattan atak yaptığında çizgi halinde çıkıyorlar. Bir iki pas yapıp araya atılan her topla oyuncu kaleciyle karşı karşıya kalabiliyor. Beşiktaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankaragücü ve Viktoria Plzen maçlarında bu oldu. Beşiktaş'ı İstanbul'da yenmek sükse yapar. Ama eleştirilecek çok şey var. Rakip 10 kişiyken son dakikalarda oyunu bu hale getirmemek gerekiyordu.'' Son olarak Beşiktaş Teknik Direktörü Schuster ile maç öncesi ve sonrası sohbet ettiğinin hatırlatılması üzerine Karaman, ''Schuster'i beğeniyorum. Beyefendi biri. Ben de Almanya'da uzun yıllar kaldım. Samimi sohbet ettik. Avrupa kupalarında ona başarılar diledim'' diyerek sözlerini tamamladı.