Manisaspor Teknik Direktörü Karafırtınalar camiadan sabır istedi

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de sezona Çaykur Rizespor ve Samsunspor yenilgileriyle başlayan Manisaspor\'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, camiadan biraz sabır istiyor.

Yeni takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarını ifade eden Karafırtınalar, bir galibiyetin kendilerine katacağı özgüvenle çıkışa geçeceklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, ilk iki haftada alınan sonuçların üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, \"İlk haftadaki Rizespor maçını saymıyorum. Bizim için ölçü değil. Bizden sonra Adana Demirspor\'u deplasmanda nasıl yendiklerini de tüm spor kamuoyu gördü. Takımda bir özgüven eksikliği var. Tek galibiyetin bize katacağı moral ve özgüvenle ilerleyen haftalarda iyi konuma geleceğiz\" dedi.

Samsunspor karşısında hesapta olmayan bir kayıp yaşadıklarını belirten Karafırtınalar, \"Kötü oynadık ve bir de penaltı kaçırdık. Ancak karamsarlığa gerek yok. Takımıma güveniyorum. Biraz zamana ve sabır göstermeye ihtiyacımız var. Bizim dezavantajımız yeni takım olmamız. Zamanla takım rayına oturacak. Geçen sene de lige çok kötü başlayıp ardından çıkış yaptık. Tarih lige kötü başlayanları değil iyi bitirenleri hatırlar\" diye konuştu. Siyah beyazlılar, 1 günlük iznin ardından Gaziantepspor\'la cumartesi günü deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

MUSTAFA\'YA SAHİP ÇIKTI

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Samsunspor maçında penaltı kaçıran Mustafa Sevgi\'ye sahip çıktı. Mustafa\'nın eski takımına karşı penaltı kullanıp gole çevirememesine gelen eleştirilere katılmadığını söyleyen Manisaspor\'un teknik patronu, \"Mustafa oynadığı zaman takımın birinci penaltıcısıdır. O oynamadığı zaman ikinci penaltıcı ise Billal Sebaihi\'dir. Daha önce Karşıyaka\'da çalıştığım dönemde de Mustafa Sevgi penaltıcımdı. Rize deplasmanında Axel Meye atışı kullanmak istedi. Santrfor lige golle başlamak ister. Futbolda kural budur. Atarsan alkışlanırsın, atamazsan yargılanırsın. Oyuncu o inisiyatifi aldıysa kenardan müdahale etmek de doğru değil. Mustafa Sevgi, bu takımda duran topları en iyi kullanan oyunculardan biri. Eski takımına neden penaltı attırılır gibi yorumlara katılmıyorum\" diye konuştu.