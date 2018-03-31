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Spor

Manisaspor tarihi deplasmana sancılı gitti

MANİSA, (DHA) SPOR Toto 1

31 Mart 2018 14:56

MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de yarın Tetiş Yapı Elazığspor\'u yenemezse bitime 5 maç kala kurtuluş umudunu matematiksel olarak yitirecek Grandmedical Manisaspor, deplasmana krizlerle gidebildi. Olağanüstü kongrede göreve geldikten sonra 1 ay içinde 6 ismin istifa ettiği yönetim, Elazığ seyahati için uçak parası bulamayınca takımı otobüsle göndermek istedi. As futbolcularla vedalaşıp gençlerle kalan Tarzan\'da kadronun tecrübeli isimleri Hüseyin Tok ve Hikmet, teklife karşı çıktı. Siyah-beyazlılarda bu tartışmalar yaşanırken 3 haftadır lisansı çıkarılmayan teknik direktör Aytekin Viduşlu, duruma tepki gösterip istifa etti.
Bu gelişmelerin ardından Manisaspor kafilesi, karayoluyla gece geç saatlerde, 12 genç futbolcuyla Elazığ\'a gitti. Maçta takımın başında sahada Altyapı Genel Koordinatörü Naci Duman olacak. Takımın konaklama masraflarını Yunusemre Belediyesi üstlenecek. Rakip Elazığspor cephesi de centilmen bir şekilde Manisaspor\'a masraflarını karşılamaya hazır olduklarını iletti. Tarihinin en sıkıntılı döneminde olan 15 puanlı Manisa, yarın saat 13.00\'te Atatürk Stadı\'nda Kadir Sağlam yönetiminde oynanacak maçta galip gelemezse veya 31 puanlı Eskişehirspor, Balıkesirspor\'u yenerse küme düşecek.
AYNI GÜNDE BİR SEVİNÇ BİR HÜZÜN
MANİSA\'nın yarın bir şampiyonluk sevinci bir küme düşme üzüntüsü yaşama ihtimali bulunuyor. TFF 3. Lig 1. Grup\'ta lider olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, saat 15.00\'teki Bergama Belediyespor deplasmanını kazanır veya rakipleri takılırsa 2. Lig\'e çıkışını erkenden garantileyecek. Umudunu keserek havlu atan kentin en köklü kulübü Manisaspor ise Elazığspor\'a saat 15.00\'te deplasmanda yenilirse veya berabere kalırsa 2. Lig\'e düşecek. Tarzan\'a 1. Lig\'e tutunmak için galibiyet bile yetmeyebilir.

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