Manisaspor Süper Lig'e yükselişi kutladı

Bank Asya 1'inci Ligi'nde sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Manisaspor, perşembe gecesi düzenlenen eğlencede şampiyonluğu coşkuyla kutladı.



Kulüp Başkanı Kenan Yaralı, teknik direktör Levent Eriş ve futbolcuların eşleriyle birlikte katıldığı gecede Vali Celalettin Güvenç, Cumhuriyet Başsavcısı Sait Gürlek, Emniyet Müdürü Adem Aydemir, eski başkanlar Tarık Almış ve Haluk Çubukçu da siyah beyazlıları Vescafe'de yanlız bırakmadı.



Yönetici, teknik adam ve futbolcuların felekten bir gece çaldığı kutlamada sinevizyondan Karşıyaka maçı da izlendi. Kaptan Sezer'in uzatma dakikalarında attığı gol ise alkış yağmuruna tutuldu. Geceye son dönemin popüler oyunu kolbastı damgasını vurdu.



Futbolculardan Ergin, Nizamettin ve Burak'ın ardından Başkan Kenan Yaralı'yla Levent Eriş piste çıkıp dakikalarca oynadı. Manisaspor'un efsane başkanlarından Tarık Almış'ın kolbastıya karşılık zeybek oynaması davetliler tarafından dakikalarca alkışlandı. ,



Yaptığı konuşmada futbolculara ve teknik heyete takımı yeniden Süper Lig'e çıkardıkları için teşekkür eden Başkan Kenan Yaralı, "Önümüzdeki sezon Süper Lig'de Manisaspor fırtınası esecek. Bunun için çalışmalara şimdiden başladık" dedi.

