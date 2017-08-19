Manisaspor- Samsunspor: 0-1

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen(xx), Soner Maraş (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

MANİSASPOR: Emrullah (x) - Fahri (x) (Dk. 46 Sebaihi x ), Dimov (xx), Hikmet (xx), Abdülkadir (xx), Metin (x), Mustafa Sevgi (xx), Atıemwen (x) (Dk. 77 Zahit x), Peroviç (x), İsmail (x) (Dk.70 Mehmet Enes x) ,Meye(xx)

SAMSUNSPOR: Furkan (xx)- Erkam (xx), Hasan (xx) (Dk.79 Ercan x), Abdülkerim (x), Ufuk (x), Kenan (xx), Çağrı (x), Ramazan (xx), Chıbuıke (xx) (Dk.67 Enes x), Halil (xxx) (Dk.82 Samaras), Angan (xxx)

GOL: Dk. 44 Halil İbrahim (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Hikmet, Dimov, Peroviç (Manisaspor), Chıbuike, Angan Furkan, Çağrı, Ercan (Samsunspor)



TFF 1. Lig\'in ikinci haftasında Manisaspor ikinci yenilgisini Samsunspor\'dan aldı: 0-1. Konuk takım 44. dakikada Halil İbrahim\'in golüyle öne geçerken, ev sahibi siyah-bayazlılar 83. dakikada Mustafa Sevgi’nin penaltı atışından yararlanamadı.

4.dakikada İsmail Haktan’ın sol kanattan pasında ceza yayının yaklaşık bir metre gerisinde topla buluşan Mustafa’nın şutunda meşin yuvarlak Samsunspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

31. dakikada Meye’nin rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içinden dışarıya çıkardığı pasta, ceza yayı yakınlarında topa sahip olan Mustafa’nın vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

41. dakikada Samsunspor atağında Angan, ceza sahası içerisinde kaleci Emrullah’ı da geçtikten sonra boş kaleye dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak önce Manisaspor savunmasına çarptı, ardından kaleci Emrullah’ta kaldı.

44. dakikada Chibuike’nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Halil İbrahim’in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

56. dakikada Mustafa Sevgi’nin ceza sahasının 5 metre gerisinden kullandığı serbest aışta Kaleci Furkan topa sahip oldu.

60. dakikada Kenan’ın soldan kullandığı kornerde Hasan’ın nefis kafası az farkla yandan auta çıktı.

82. dakikada Çağrı ceza sahasına giren Bilal’i düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada penaltıyı Mustafa Sevgi kullandı, kaleci Furkan topu kornere çeldi.