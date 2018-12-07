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Spor

Manisaspor, Samsun deplasmanında

MANİSA, (DHA) -  TFF 2

07 Aralık 2018 15:30

MANİSA, (DHA) - 

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Bayrampaşa\'yı evinde 1-0 yenerek bu sezonki 2. galibiyetine imza atan eksi 1 puanla düşme hattındaki Manisaspor, yarın şampiyonluk adaylarından Yılport Samsunspor\'la deplasmanda karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı\'nda Sabit Selvi\'nin yöneteceği müsabaka saat 13.30\'da başlayacak.
Manisaspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, Samsunspor karşısına oldukça moralli çıkacaklarını söyledi. Genç çalıştırıcı, \"Eğer eksi cezalarımız olmasaydı şu anda düşme potasının sadece 2 puan gerisindeydik. Kulüp başkanımız, yönetim kurulu, teknik heyetim, futbolcularımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm olumsuzluklara rağmen işimizi aşk ve heyecanla yapmaya devam ediyoruz. Samsun\'da da elimizden gelenin en iyisini yapacağız\" dedi.

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