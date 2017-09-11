Manisaspor şahlandı

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- BİRİNCİ Lig\'in ilk 2 haftasında puan alamayan Manisaspor, son 2 maçında şahlandı.

Önceki hafta Gaziantepspor\'u deplasmanda 4-1 yenip kara bulutları dağıtan siyah beyazlılar, pazar günü de evinde Boluspor engelini 2-1\'le aşarak rahat nefes aldı. 4 maç sonunda 6 puan ve maç fazlasıyla play off hattına giren Manisaspor\'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, \"Çıkışımız sürecek\" açıklamasını yaptı. Sezona kötü başlamalarına rağmen çabuk toparlandıklarını ifade eden Karafırtınalar, \"Moral ve özgüvenimiz üst seviyeye çıktı. Milli maç arasını çok iyi değerlendirdik. Bu hafta konuk olacağımız Adanaspor\'u da yenmek istiyoruz\" dedi.

Boluspor sınavında futbolcularının galibiyeti çok istediğine vurgu yapan Sait Karafırtınalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Karşılaşmanın ilk dakikalarında oyun doldur boşalttan ibaretti. Fakat daha sonra üstünlüğü ele geçiren taraf olduk. Boluspor\'un ön tarafında 3 etkili yabancı futbolcusu vardı. Buralara önlem aldık ve farklı bir kadro ile sahaya çıktık. Biz de onların yaptığı gibi uzun toplarla oynadık ve planımız 3 puanı getirdi. Futbolcularıma teşekkür ediyorum.\"

Öte yandan Başkan Abdullah Mergen ve yönetim kurulu üyeleri de 90 dakika sonunda büyük sevinç yaşadı. Mergen soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları tek tek kutladı.

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