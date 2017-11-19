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Spor

Manisaspor pes etmiyor

MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de bu sezon Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA tarafından borçları nedeniyle toplam 9 puanı silinince 1 puanla dibe demir atan Grandmedical Manisaspor, evinde Elazığspor'u 10 kişiyle 2-1 yendi

19 Kasım 2017 16:52

MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de bu sezon Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA tarafından borçları nedeniyle toplam 9 puanı silinince 1 puanla dibe demir atan Grandmedical Manisaspor, evinde Elazığspor\'u 10 kişiyle 2-1 yendi. Puan silme cezalarını almasa 13 puanla düşme hattının üzerinde yer alacak siyah-beyazlılarda yönetim de uzun süren sessizliğini bozarak FIFA Disiplin Komitesi\'nin cezasına karşı hukuk mücadelesi başlattı. Cezaya konu olan eski futbolculardan Makukula\'ya bu sezon 120 bin euro ödeme yapılıp kalan alacağı için de ödeme planı sunulduğunu FIFA\'ya kanıtlamaya çalışan yönetim, geçen sezon Elazığspor\'a olduğu gibi kesilen puan silme cezasının iptal edilmesini umut ediyor.

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