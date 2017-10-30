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Spor

Manisaspor lidere direnemedi

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - TFF 1

30 Ekim 2017 17:21

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - TFF 1. Lig\'de Grandmedical Manisaspor, 2 haftada 4 puan topladıktan sonra evinde lider Ümraniyespor\'a 2-0 yenilerek düşme hattında kalmanın üzüntüsünü yaşıyor. Ligde 3 puanı Kulüp Lisans Kurulu tarafından silinen Manisaspor, 10 haftayı 7 puanla sondan ikinci sırada geçti. İyi bir konumda olmadıklarını söyleyen teknik direktör Fatih Tekke, \"Kötü oynamadık ama evimizde kazanmamız gereken bir karşılaşmayı kaybettik. Cuma günü deplasmanda alt sıralardaki rakiplerimizden Gazişehir Gaziantep Futbol\'u yenmek için sahaya çıkacağız\" şeklinde konuştu.

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