T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisaspor, lider Ümraniye virajında

MANİSA, (DHA) TFF 1

28 Ekim 2017 16:09

MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'de geçtiğimiz hafta Giresunspor\'u 1-0 yenip moral bulan Grandmedical Manisaspor, yarın liderlik koltuğunda oturan Ümraniyespor\'la evinde karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda Erkan Özdamar\'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30\'da çalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Uğur ve Enes, forma giyemeyecek.
Teknik Direktör Fatih Tekke, hafta içinde de Hatayspor\'u 1-0 yenip Türkiye Kupası\'nda tur atladıklarını hatırlatarak, \"Üst üste alınan galibiyetlerle ivmemiz arttı. Ümraniyespor iyi bir takım ancak bizim de kadromuz oldukça kaliteli. Kazanamayacağımız maç yok, yeter ki en iyi şekilde mücadele edelim\" diye konuştu. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA TFFLigGiresunsporGrandmedical ManisasporManisaMayıs Stadı ErkanSiyahbeyazlılardaUğurEnesTeknik Direktör Fatih TekkeHataysporTürkiye KupasıKazanamayacağımız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24