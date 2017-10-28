Manisaspor, lider Ümraniye virajında

MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'de geçtiğimiz hafta Giresunspor\'u 1-0 yenip moral bulan Grandmedical Manisaspor, yarın liderlik koltuğunda oturan Ümraniyespor\'la evinde karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda Erkan Özdamar\'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30\'da çalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Uğur ve Enes, forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Fatih Tekke, hafta içinde de Hatayspor\'u 1-0 yenip Türkiye Kupası\'nda tur atladıklarını hatırlatarak, \"Üst üste alınan galibiyetlerle ivmemiz arttı. Ümraniyespor iyi bir takım ancak bizim de kadromuz oldukça kaliteli. Kazanamayacağımız maç yok, yeter ki en iyi şekilde mücadele edelim\" diye konuştu.

