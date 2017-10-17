Manisaspor kötü gidişe çare bulamadı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de 8 haftada 2 galibiyetle alabilen Grandmedical Manisaspor, kötü gidişe henüz çare bulamadı. Üst üste 3 yenilginin ardından yeni teknik patronu Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta Denizlispor karşısında 3\'üncü dakikada yenik duruma düşen, Abdülkadir\'in 66\'ncı dakikadaki golüyle 1 puanı kurtaran Manisaspor, 7 puanla şimdiden kabus görüyor. Ulusal Kulüp Lisansı\'nı alamaması nedeniyle kesilen ceza da uygulandığında 4 puanla dibe demir atmaktan korkan siyah-beyazlı ekip, son 3 maçını da 10 kişiyle tamamlamak zorunda kaldı.

Manisaspor\'da 2-1 kaybedilen İstanbulspor maçında Dimov, henüz 31\'inci dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü. Eskişehirspor\'a 3-2 kaybediyen deplasmanda Fahri, 56\'ncı dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atılırken, son Denizlispor derbisinde ise Ümit Yasin, uzutma dakikalarında çift sarıdan oyun dışına çıktı. Denizli mücadelesinin ardından Fatih Tekke\'nin UEFA Pro Lisans belgesi olmadığı için onun yerine basın toplantısına katılan Hamit Cihan, futbolcuların anlam veremedikleri bir stres yaşadığını, ilk yarı boyunca pas hataları yaptıklarını söyledi.

\"ÇITIŞLI HAKKINDA İŞLEM\"

Manisaspor-Denizlispor maçının bitiş düdüğünden sonra AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, partili yöneticiler ile Denizlispor yöneticileri arasında yaşanan gerginliğin ardından konuk yönetimden Veli Çıtışlı hakkında tribünde küfür ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı. İddialara göre Mersinli, maçın ardından taraftarla küfürleşen Çıtışlı\'ya tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında yumruklaşma yaşandığı iddia edildi. Protokol tribünündeki tartışma, partililerin araya girmesiyle yatıştı.

Gerginliğin ardından Veli Çıtışlı hakkında 6222. Sayılı Sporda Şiddet Yasası kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca maç sonrası Çıtışlı\'nın Manisa 19 Mayıs Stadı\'nın önüne park ettiği özel aracının da lastiklerinin patlatıldığı ortaya çıktı. AK Parti İl Başkanı Mersinli, tartışmanın yumruklaşmaya vardığı iddiasını yalanlayıp, \"Rakip yönetici 65. dakikadan sonra taraftarımıza küfür etmeye başladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışınca küfürlerini bize yöneltti\" dedi.

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