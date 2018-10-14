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Spor

Manisaspor ilki yaşadı

MANİSA, (DHA) -  TFF 2

14 Ekim 2018 15:01

MANİSA, (DHA) - 

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta ilk 6 haftayı mağlubiyetlerle tamamlayan Manisaspor, Gümüşhanespor\'la evinde 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez hanesine puan yazdırdı. Eksi 8 puana yükselip son sıradaki yerini koruyan siyah-beyazlılarda teknik direktör Kazım Akgün galibiyeti kaçırdıklarını ancak ilk kez puan almanın da önemli olduğunu söyledi.
Takımının ümit verdiğini ifade eden Akgün, \"Biz her şeye rağmen pes etmeyeceğiz, ayakta kalacağız. Manisaspor\'un başarısı için herkes elinden gelenin en iyisini yapacak\" dedi.
Manisaspor gelecek hafta zirve mücadelesi veren Sancaktepe Belediyespor\'a konuk olacak. 

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