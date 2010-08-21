-MANİSASPOR İLE ANKARAGÜCÜ YARIN 9. KEZ KARŞILAŞACAK İZMİR (A.A) - 21.08.2010 - Manisaspor ile Ankaragücü, yarın lig tarihinde 9. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 8 maçın 3'ü Ankaragücü, 2'si Manisaspor'un galibiyetiyle tamamlanırken, üç müsabaka da berabere bitti. Bu karşılaşmalarda her iki takım da 7'şer gol kaydetti. Manisa'da oynanan müsabakalarda Ankaragücü 2 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı. Ege temsilcisi, ligde Ankaragücü ile oynadığı son 5 karşılamada galibiyet elde edemedi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 22.00'de oynanacak Manisaspor-Ankaragücü maçını Suat Arslanboğa yönetecek.