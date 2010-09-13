-MANİSASPOR HOCASINI BULDU MANİSA (A.A) - 13.09.2010 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Manisaspor'un, teknik direktör Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Kulüp asbaşkanı Selami Delan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hikmet Karaman ile yaptıkları görüşmenin ardından teknik adamla prensip anlaşmasına vardıklarını, Karaman'ın bu akşam Tarık Almış Spor Tesisleri'ndeki antrenmanı izledikten sonra yarın resmen görevine başlayacağını kaydetti. Manisaspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Hikmet Karaman, en son geçen sezonun ilk devresinde Ankaragücü'nde görev yapmıştı. Manisaspor, Karaman ile Mesut Bakkal'ın görevinden ayrılmasının ardından bir görüşme yapmıştı.