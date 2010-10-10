-MANİSASPOR GÖZTEPE İLE HAZIRLIK MAÇI YAPTI MANİSA (A.A) - 10.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Manisaspor, Manisa Belediyespor Halil Onultmak Tesisleri'nde Göztepe ile hazırlık maçı yaptı. Maç, Manisaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Manisaspor, Beşiktaş maçı öncesinde Spor Toto 2. Lig ekibi Göztepe ile hazırlık maçı yaptı. Tarık Almış Spor Tesisleri ve 19 Mayıs Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle hazırlık maçı Manisa Belediyespor Halil Onultmak Tesisleri'nde oynandı. Maçın ilk yarısı 27. dakikada Göztepe'den Burak ve 41. dakikada Manisaspor'dan Gabriel'in attığı gollerle 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 49 ve 75. dakikalarda Dica'nın golleriyle maç 3-1 Manisaspor'un galibiyetiyle tamamlandı.