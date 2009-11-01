Manisaspor, Gençleribirliği'ni 2 golle geçti

Turkcell Süper Lig'de Ankara'da oynanan 11. hafta maçında Manisaspor, Gençlerbirliği'ni her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.



Ligde 11. hafta maçında Ankara'da Gençlerbirliği, Manisaspor'a 2-0 mağlup oldu.



Ev sahibi takımda teknik direktör Thomas Doll kalede Serdar Kulbilge yerine Ulaş görev verirken, Manisaspor'da da ise teknik direktör Mesut Bakkal son haftalardaki klasik onbirinin dışında Ergin Keleş, Assane, Mehmet Güven ve Yiğit Gökoğlan'a forma verdi.



Maça konuk takım çok hızlı başladı ve henüz 1. dakikada Ergin Keleş ile Manisaspo 1-0 öne geçti.



Ev sahibi takım golü yedikten sonra Manisaspor kalesine gitmesine rağmen hücum oyuncuları Mustafa Pektemek ve Kahe'nin çok formsuz oldukları gözlerden kaçmadı.



İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 Manisaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya yine konuk Manisaspor hızlı başladı ve Simpson takımını 2-0 öne geçiren golü 51. dakikada ağlara gönderdi.



Daha sonraki dakikalarda ev sahibi Gençlerbirliği'nin çabaları sonuç vermeyince maçı Manisaspor 2-0 kazanmış oldu.



Manisaspor bu galibiyetle puanını 13'e yükseltirken, Gençlerbirliği de 16 puanda kalmış oldu.



GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - MANİSASPOR: 2



Stat: 19 Mayıs



Hakemler: Cüneyt Çakır, İsmail Şencan, Mustafa İspiroğlu



Gençlerbirliği: Ulaş, Orhan Şam, Aykut, Radeljic, Murat Kalkan, Harbuzi, Cem Can (Dk. 46 Tambwe), Tozo (Dk. 66 Sandro), Hurşit, Mustafa Pektemek (Dk. 66 Djite), Kahe



Manisaspor: İlker, Assane, Kalabane, Burak Özsaraç, Kemal Okyay, Mehmet Güven, Yiğit İncedemir (Dk. 71 Mehmet Nas), Yiğit Gökoğlan (Dk. 52 Nizamettin), Simpson, Ergin Keleş, Isaac (Dk. 66 Yaser)



Goller: Dk. 1 Ergin Keleş, Dk. 51 Simpson (Manisaspor)



Sarı kartlar: Dk. 17 Mehmet Güven, Dk. 39 Simpson, Dk. 52 Yiğit İncedemir, Dk. 83 Kalabane (Manisaspor), Dk. 24 Mustafa Pektemek, Dk. 60 Radeljic (Gençlerbirliği)



Maçtan dakikalar



1. dakikada Manisaspor'un kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Ergin Keleş, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1



26. dakikada Tozo'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Harbuzi, önündeki defans oyuncularını oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.



43. dakikada Ergin Keleş'in sağ taraftan altıpas içine gönderdiği topa Isaac dokundu. Kaleci Ulaş gol çizgisi üzerinde topu önlerken, defans elemanları topu uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Manisaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarı



51. dakikada Gençlerbirliği ceza alanı içinde Aykut'un hatasıyla topu kapan Yiğit İncedemir, pasını kale alanı içindeki Simpson'a aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0



53. dakikada Ergin Keleş kendi çabasıyla getirdiği topla kaleci Ulaş'ı da geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleye paralel giden topa Isaac yetişemedi ve Manisaspor bir golden oldu.



72. dakikada Sandro'nun soldan kale alanı içine gönderdiği topa Djite kötü bir kafa vuruşu yapınca, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



90+3. dakikada Ergin Keleş kendi çabasıyla getirdiği topla ceza alanı sağ çaprazından sert vurdu, ancak kaleci Ulaş yatarak tehlikeyi önledi.



Karşılaşma, Manisaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.