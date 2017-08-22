T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisaspor, Gaziantepspor deplasmanından puan yada puanlarla dönmek istiyor

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'in ilk iki haftasında puanla tanışamayan Manisaspor, cumartesi günü Gaziantepspor deplasmanından puan yada puanlarla dönmek istiyor

22 Ağustos 2017 16:18

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'in ilk iki haftasında puanla tanışamayan Manisaspor, cumartesi günü Gaziantepspor deplasmanından puan yada puanlarla dönmek istiyor.
Kötü gidişi sonlandırmayı hedefleyen siyah beyazlılarda tedavisi devam eden Nikola Mikic ve izinli olan Emrullah, son antrenmanda yer almadı. Soğuk algınlığı geçiren Akın da takımdan ayrı düz koşu yaptı.     
Teknik direktör Sait Karafırtınalar, takımının ilk iki maçta puan alamamasına rağmen kötü futbol oynamadığını belirterek, \"İlk haftaları unuttuk. Alacağımız 1 puan bile bize özgüvenimizi geri getirecektir. Gaziantepspor genç bir takım. 90 dakika ciddiyetimizi koruyup oradan puan yada puanlar getireceğimize inanıyorum\" dedi. Başkan Abdullah Mergen de takım ve teknik heyete güvendiklerini söyledi.

FOTOĞRAF

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmed HakkıMANİSA DHA TFFManisasporGaziantepsporKötüNikola MikicEmrullahSoğukAkınSait KarafırtınalarAlacağımızBaşkan Abdullah MergenFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24