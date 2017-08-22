Manisaspor, Gaziantepspor deplasmanından puan yada puanlarla dönmek istiyor

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'in ilk iki haftasında puanla tanışamayan Manisaspor, cumartesi günü Gaziantepspor deplasmanından puan yada puanlarla dönmek istiyor.

Kötü gidişi sonlandırmayı hedefleyen siyah beyazlılarda tedavisi devam eden Nikola Mikic ve izinli olan Emrullah, son antrenmanda yer almadı. Soğuk algınlığı geçiren Akın da takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, takımının ilk iki maçta puan alamamasına rağmen kötü futbol oynamadığını belirterek, \"İlk haftaları unuttuk. Alacağımız 1 puan bile bize özgüvenimizi geri getirecektir. Gaziantepspor genç bir takım. 90 dakika ciddiyetimizi koruyup oradan puan yada puanlar getireceğimize inanıyorum\" dedi. Başkan Abdullah Mergen de takım ve teknik heyete güvendiklerini söyledi.

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