-MANİSASPOR EVİNDE GALİP MANİSA (A.A) - 01.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Ege temsilcisi, ligde 6 hafta sonra ilk galibiyetini aldı. 51. dakikada Mehmet Güven'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Kahe'nin şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 54. dakikada Yiğit Gökoğlan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Simpson'un kafa vuruşu Eskişehirsporlu oyunculara çarparak tekrar Simpson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti. 58. dakikada Manisaspor öne geçti. Eskişehirspor yarı sahasında topu kapan Mehmet Güven topla birlikte ilerledikten sonra pasını ceza alanı içindeki Simpson'a aktardı. Simpson'un aktardığı topla buluşan Kahe, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0 68. dakikada, Manisaspor farkı ikiye çıkardı. Yiğit Gökoğlan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Kahe'nin aktardığı topla buluşa Murat Erdoğan'ın sert vuruşunda, top 2. kez Eskişehirspor ağlarına gitti: 2-0 75. dakikada sol kanattan Murat Erdoğan'ın yaptığı ortada kaleci Ivesa'yı da geçen topla kale çizgisi önünde buluşan Kahe'nin kafa vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 3-0 82. dakikada, Eskişehirspor farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Sezer, güzel bir vuruşla kaleci İlker'i mağlup etti: 3-1 84. dakikada sağ kanattan İsaac'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Makukula'nın vuruşunda Ivesa topu uzaklaştırmayı başardı. Karşılaşma Manisaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Hüseyin Sabancı xx, Ali Saygın Ögel xx, Arkın Akgöl xx Manisaspor: İlker xx, Ferhat xx, Dixon xx, Hüseyin xx, Eren xx, Yiğit Gökoğlan xx (Dk. 71 İsaac xx), Murat Erdoğan xxx (Dk. 90 Manucho ?), Mehmet Güven xxx, Bekir xxx, Simpson xxx, Kahe xxx (Dk. 80 Makukula x) Eskişehirspor: Ivesa x, Koray xx, Nadareviç x, Veysel x, Volkan xx, Burhan x (Dk. 39 Ümit x), Sezer xx, Pele xx, Doğa x, Serdar x, Batuhan x (Dk. 79 Mikail x) Goller: Dk. 58 ve 75 Kahe, Dk. 68 Murat Erdoğan (Manisaspor), Dk. 82 Sezer (Eskişehirspor) Sarı Kartlar: Dk. 76 Pele, Dk. 78 Sezer, Dk. 89 Doğa (Eskişehirspor)