-MANİSASPOR DEPLASMANDA KAZANDI ANTALYA (A.A) - 13.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor, kendi evinde Manisaspor'a 4-1 mağlup oldu. 65. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Ömer'in ortasında arka direkte topa iyi yükselen Dixon'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. (4-1) 67. dakikada sağ kanattan Tita'nın ortasında ceza sahası önünde uygun pozisyonda bulunan 3 Antalyasporlu futbolcu topa dokunamayınca top auta çıktı. 73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Necati Ateş'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 76. dakikada Isaac'ın sert vuruşunda direkten dönen topu Monucho, ağlara gönderdi, ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca, Medical Park Antalyaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Manisaspor'a 4-1 mağlup oldu. Stat: Mardan Antalyaspor Hakemler: Suat Aslanboğa xx, Selçuk Kaya xx, Süleyman Özay xx Medical Park Antalyaspor: Ömer x, Erkan x, Deniz x, Ali Turan x, Yenal x, Uğur x, Kerem x(Dk. 46 İbrahim x), Sedat x(Dk. 58 Djiehoua x), Ali Zitouni x(Dk. 77 Veysel x), Tita x, Necati x Manisaspor: İlker xx, Ömer xxx, Ferhat xx, Yiğit xxx, Mehmet Güven xxx, Simpson xxx (Dk. 88 Ahmet), Kahe xx(Dk. 75 Iwanskı xx), Murat xx(Dk. 60 Manucho xx), Hüseyin xxx, Dixon xxx, Isaac xxx Gol: Dk. 5 Ali Zitouni (Medical Park Antalyaspor), Dk. 7 Hüseyin, Dk. 30 Isaac, Dk. 37 Simspon, Dk. 65 Dixon (Manisaspor) Sarı kart: Dk. 12 Sedat, Dk. 26 Necati, Dk. 71 Uğur, Dk. 85 Erkan (Medical Park Antalyaspor), Dk. 45 Mehmet Güven, Dk. 62 Ömer, Dk. 86 Simpson (Manisaspor)