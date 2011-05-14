-MANİSASPOR BUCASPOR'A FARK ATTI MANİSA (A.A) - 14.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor, Bucaspor'u 4-2 mağlup etti. 56. dakikada Yiğit Gökoğlan, topla ceza alanına girerken Erman'ın müdahalesi sonucu yere düştü. Erman, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 72. dakikada Bucaspor yeniden öne geçti. Gelişin kontratakta Abdülkadir, sol kanattan getirdiği topu uygun durumdaki Musa'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Musa, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2. 75. dakikada Bucaspor kalecisi Ömer'in uzaklaştırmak istediği top, Ediz'e çarparak Makukula'nın önüne düştü. Makula topu boş kaleye göndererek, skorda eşitliği sağladı: 2-2. 78. dakikada Manisaspor öne geçti. Kahe'nin ceza alanına gönderdiği topu Manucho uygun durumdaki Murat Erdoğan'a bıraktı. Murat'ın sert vuruşunda top ağlara gitti: 3-2. 90+2. dakikada Murat Erdoğan'ın şutunda kaleciden dönen topu Murat, kale önündeki Simpson'a bıraktı. Simpson, boş kaleye topu göndererek, skoru belirledi: 4-2. Müsabaka Manisaspor'un 4-2 üstünlüğü ile bitti. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xxx, Mustafa Sönmez xxx, Muharrem Yılmaz xxx Manisaspor: İlker xxx, Dixon xxx, Ömer Aysan xxx, Kalabane xx (Dk. 63 Kahe xx), Bekir xx, Yiğit Gökoğlan xxx, Eren Aydın xx (Dk. 75 Makukula xx), Murat xxx, Manucho xx, İsaac xx (Dk. 68 Mehmet Güven x), Simpson xxx Bucaspor: Ömer xx, Musa xx, Victor Mendy xx (Dk. 60 Mehmet x), Torric Jebrin xx, Zafer xx, Abdülkadir xxx (Dk. 73 Leko x), Erman x, Kamil Ahmet xx, Ragıp xxx, Onur xx, Ali xx (Dk. 64 Ediz x) Goller: Dk. 23 Mendy, Dk.72 Musa (Bucaspor), Dk. 44 Yiğit Gökoğlan, Dk. 75 Makukula, Dk. 78 Murat, Dk. 90+2 Simpson (Manisaspor) Sarı Kartlar: Dk. 49 Jebrin, Dk.83 Ragıp (Bucaspor), Dk. 63 Bekir, Dk. 89 Mehmet Güven (Manisaspor) Kırmızı Kart: Dk. 56 Erman (Bucaspor)