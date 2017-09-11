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Spor

Manisaspor-Boluspor: 2-1

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/ MANİSA, (DHA) STAT: 19 Mayıs HAKEMLER: Özgüç Türkalp(xx), Mehmet Şahan Yılmaz(xx), Kamil Çetin(xx) MANİSASPOR: Emrullah (xx)- Abdülkadir (xx), Dimov (xxx), Hikmet (xx), Ümit Yasin (xx) (Dk

11 Eylül 2017 01:13

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/ MANİSA, (DHA)
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Özgüç Türkalp(xx), Mehmet Şahan Yılmaz(xx), Kamil Çetin(xx)
MANİSASPOR: Emrullah (xx)- Abdülkadir (xx), Dimov (xxx), Hikmet (xx), Ümit Yasin (xx) (Dk. 67 Atiemwen x), Berkay (xxx), Metin (xx), Mustafa Sevgi (xxx), İsmail Haktan (xxxx) (Dk. 90 Mehmet Enes), Perovic (x) (Dk 83 Bilal Sebaihi x), Meye (xxx)
BOLUSPOR: Gökhan (xx)- Göksu (xx), Alim (xx), Özgür (x), Cengiz  (xx), Yusuf (x), İshak (xx), Bentley (x) (Dk. 65 Sefa x), İrfan (x) (Dk. 65 Mustafa xx), Poepon (xxx), Vrede (x) (Dk. 72 Melih xx)
GOLLER: Dk. 57 Meye, Dk. 88 İsmail Haktan (Manisaspor), Dk. 78  Melih (Boluspor)
SARI KARTLAR: Metin ,İsmail, Bilal, Meye (Manisaspor),Cengiz, İshak (Boluspor)
BİRİNCİ Lig’de önceki hafta deplasmanda Gaziantepspor’u deplasmanda 4-1 yenip ilk galibiyetini alan Manisaspor, Boluspor engelini de aştı: 2-1. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın 57\'nci dakikasında Meye ile öne geçen Manisaspor, 78\'inci dakikada Melih’e engel olamadı. Ancak siyah beyazlılar 88\'inci dakikada İsmail Haktan’ın golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı, taraftarını sevindirdi. Karşılaşmayı yaklaşık 500 futbolsever izledi.
16. dakikada  Perovic’in soldan gönderdiği  topta Meye altı pasta kafa vurdu, kaleci Gökhan son anda meşin yuvarlağı yumrukladı.
24. dakikada sağdan ceza alanına giren Bentley  şutunu çekti.Boluspor kalecisi Emrullah topu ayağı ile çıkardı.
32. dakikada Göksu sağdan ortaladı, Vrede’nin kafası son anda defansa çarparak kornere çıktı.
35. dakikada Mustafa Sevgi’nin kullandığı serbest vuruşta Perovic altı pasta kafayı vurdu, top kaleci Gökhan’da kaldı.
42. dakikada Abdülkadir’in ortasında Meye ceza sahasında kafayı vurdu, kaleci Gökhan son anda topu çeldi.
55.dakikada İrfan’ın pasıyla ceza alanına giren Vrede  müsait durumda topu auta attı.
57.dakikada Manisaspor golü buldu. İsmail soldan arka direğe ortaladı. Meye’nin şutu, kaleci Gökhan’dan döndü. Kendi pozisyonunu takip eden  Meye önüne düşen topa ikinci kez vurdu: 1-0.
78. dakikada Boluspor dengeyi sağladı. Sağ çaprazdan topu kaleye gönderen Melih, kaleci Emrullah’ın yanından topu ağlara gönderdi: 1-1.
88. dakikada siyah beyazlılar galibiyet golünü attı. Berkay’ın pasıyla sağdan ceza alanına giren İsmail Haktan kaleci Gökhan’ın yanından topu ağlara gönderdi: 2-1.

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