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Spor

Manisaspor Başkanı Mergen: Her geçen gün daha iyi performans göstereceğiz

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de ilk galibiyetini Gaziantepspor'u deplasmanda 4-1 yenerek alan Manisaspor'da Başkan Abdullah Mergen, her geçen gün daha iyi performans göstereceklerini söyledi

28 Ağustos 2017 18:29

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk galibiyetini Gaziantepspor\'u deplasmanda 4-1 yenerek alan Manisaspor\'da Başkan Abdullah Mergen, her geçen gün daha iyi performans göstereceklerini söyledi.
Lige verilen arada çarşamba gününe kadar antrenman yapıp ardından 3 günlüğüne bayram iznine çıkacak siyah beyazlılarda Başkan Mergen, bu sürenin eksiklerini gidermek için fırsat olduğunu belirtti. Mergen, \"Antrenman eksiği olan arkadaşlarımız fiziki olarak kendilerini toparlıyor. Takımımız Gaziantep deplasmanında iyi sinyaller verdi. Kadro oturunca daha iyi olacağız\" dedi.
Transfer yasağı olan siyah beyazlılarda, \"Birkaç noktada alternatif transfer yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz\" diyen Başkan Mergen, \"Transfer yasağını kaldırma gibi bir lüksümüz yok. Beklediğimiz bazı gelirler var, onları zamanında alabilirsek belki son gün transferde bir adım atabileceğiz. Ama şu anda kesin olarak önceliğimiz mevcut kadroya ödeme yapmak ve Makukula\'nın borç taksidini yatırmak. Boluspor maçında da hedefimiz galibiyet olacak. Alınacak galibiyet takım üzerindeki endişeleri ve psikolojik baskıyı da tamamen azaltacaktır\" diye konuştu.

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