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Spor

Manisaspor Adana'da terliyor

MANİSA, (DHA) TFF 1

15 Eylül 2017 15:52

MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'de üst üste aldığı Gaziantepspor ve Boluspor galibiyetleri ile havaya giren Manisaspor, beşinci hafta randevusunda yarın deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı\'nda saat 20.00\'de başlayacak zorlu doksan dakikayı Barış Saka yönetecek, yardımcılıklarını Önder Yılmaz ve Selahattin Altay yapacak. Ege temsilcisi haftaya 6 puanla 6\'ncı sırada girerken, aynı puana sahip Güney ekibi 7\'nci basamakta bulunuyor.

Üst üste gelen iki galibiyetin takımın moral motivasyonunu artırdığına dikkat çeken Teknik Direktör Sait Karafırtınalar. Adanaspor\'u yenip üçte üç yapmak istediklerini söyledi. Karafırtınalar, \"Geçen sezon Süper Lig\'den düşen kadrosunu önemli ölçüde koruyan Adanaspor sahasında oynadığı iki maçı da kazandı. İç sahada etkili bir takım. Ancak bizim de önemli deplasman silahlarımız var. Düşündüklerimizi sahaya yansıtırsak, Manisa\'ya puan ya da puanlarla döneriz\" dedi.

     

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