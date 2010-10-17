-MANİSASPOR 4 HAFTADA 9 PUAN TOPLADI İZMİR (A.A) - 17.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yenmeyi başaran Manisaspor, ligin ilk 4 haftasını puansız geçtikten sonra son 4 haftada 9 puan topladı. Ligdeki 5. sezonuna teknik direktör Hakan Kutlu ile başlayan ''Tarzanlar'' ilk 4 haftada Kardemir Karabükspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Medical Park Antalyaspor'a mağlup oldu. Daha sonra Hikmet Karaman'ı iş başına getiren Manisaspor, deplasmanda Trabzonspor'u, Manisa'da Sivasspor'u, dün de deplasmanda Beşiktaş'ı yenmeyi başarırken, bu 4 haftalık süreçte yalnızca Kayserispor'a yenildi. Beşiktaş maçıyla bu sezon deplasmandaki 2. galibiyetini alan Manisaspor, geçen sezonun tamamında, hükmen kazandığı Ankaraspor maçı hariç deplasmanda 2 galibiyet alabilmişti. Manisaspor, dünkü galibiyetle ligde İstanbul'da oynadığı 20. maçında ilk kez 3 puanla tanışmış oldu. -DIXON, TÜRKİYE'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI- Manisaspor'a geçen yıl İsveç'in Malmö takımından transfer olan Jimmy Dixon, Süper Lig'de oynadığı 16. maçta golle tanıştı. Karşılaşmanın 52. dakikasında takımının 2. golünü kaydeden Dixon, kariyerindeki son golünü 16 Nisan 2008 tarihinde İsveç Ligi'nde Malmö formasıyla Gefle'ye karşı atmıştı. 913 gün sonra gol atma başarısı gösteren Dixon, son golünü 54. dakikada kaydetmişti. Beşiktaş'a karşı takımının ilk golünü atan Promise İsaac ise Süper Lig'de 154. maçında 39. golünü attı. Bu sezon Fenerbahçe maçının ardından 2. golüne ulaşan, İsaac, Beşiktaş'a karşı ilk kez gol sevinci yaşadı. Ege temsilcisinin son golünü atan 21 yaşındaki Yiğit İsmail Gökoğlan, lig maçlarındaki 2. golünü Beşiktaş'a karşı buldu. Genç oyuncu 1'i ilk 11 olmak üzere Manisaspor'un bu sezonki bütün maçlarında forma şansı buldu. Manisaspor'da bu sezon ilk kırmızı kartını gören Eren Aydın, son olarak Gençlerbirliği formasıyla 25 Şubat 2007'de Kayserispor karşısında takımını eksik bırakmıştı.