-MANİSASPOR: 4 - KARDEMİR KARABÜKSPOR: 2 MANİSA (A.A) - 22.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor, Kardemir Karabükspor'u 4-2 yendi. Manisaspor, ikinci yarıya da golle başladı. 47. dakikada Yiğit Gökoğlan'ın sağ kanattan ortasında Kahe'nin sert şutunda top ağlara buluştu: 2-1. Karşılaşmanın 68. dakikasında maçın durduğu anda duran topa vurduğu için sarı kart gören Kardemir Karabüksporlu Emenike, itirazlarını sürdürünce 1 dakika içinde 2. sarı kartını gördükten sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 73. dakikada orta sahadan kazandığı topla güzel hareketlerle ceza alanına giren Yiğit Gökoğlan, attığı sert ve düzgün şutla takımının 3. golünü kaydetti: 3-1. 88. dakikada Angelov'un düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanan Birol, aradaki farkı 1'e indirdi: 3-2. 90+2. dakikada kale önünde oluşan karambolde kalecinin uzaklaştırdığı topa ceza alanı dışından sert vuran Mehmet Güven'in şutunda top üstten auta gitti. 90+4. dakikada ceza alanı içinde topla birlikte kaleciyle karşı karşıya kalan Yiğit İncedemir, kalecinin solundan takımının son golünü kaydetti: 4-2. Müsabaka Manisaspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx Manisaspor: İlker xx, Ömer Aysan xx, Dixon xx, Hüseyin xxx, Eren xx, Yiğit İncedemir xxx, Mehmet Güven xx, Yiğit Gökoğlan xxx, Simpson xxx, Kahe xxx (Dk. 63 Bekir xx), İsaac xxx (Dk. 76 Makukula xx) Kardemir Karabükspor Karabükspor: Tomic x, Birol x, Hakan Özmert xx (Dk. 74 Angelov x), Kerim x, Bülent x, Seric xx, İlhan x (Dk. 83 Muhammet Hanifi x), Muhammet Özdin xx, Hakan Söyler xxx, Yasin xx (Dk. 58 Bülent Kocabey x), Emenike x Goller: Dk. 1 Simpson, Dk. 47 Kahe, Dk. 73 Yiğit Gökoğlan, Dk. 90+4 Yiğit İncedemir (Manisaspor), Dk. 22 Hakan Söyler, Dk.88 Birol (penaltıdan) (Kardemir Karabükspor) Sarı Kartlar: Dk. 57 Eren, Dk. 74 Ömer Aysan (Manisaspor), Dk. 63 Hakan Özmert, Dk. 66 Tomic (Kardemir Karabükspor) Kırmızı Kart: Dk. 68 Emenike (Kardemir Karabükspor)