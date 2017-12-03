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Spor

Manisaspor 3'te 3 peşinde

MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de son 2 maçında Elazığspor ve Adana Demirspor'u yenerek moral bulan düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında 3'te 3 yapmak için mücadele edecek

03 Aralık 2017 16:04

MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de son 2 maçında Elazığspor ve Adana Demirspor\'u yenerek moral bulan düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında 3\'te 3 yapmak için mücadele edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı\'nda saat 18.00\'de başlayacak 14\'üncü haftanın kapanış maçını Caner Ak yönetecek.
Siyah-beyazlılarda cezalı Abdulkadir ve Perovic forma giyemeyecek. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası\'nda deplasmanda Beşiktaş\'a 9-0 yenilerek hezimete uğrayan Manisaspor, Erzurumspor karşısında moral arayacak.

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