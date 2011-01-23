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Spor

MANİSASPOR "FARKLI" BAŞLADI MANİSA (A.A) 

23 Ocak 2011 14:14

-MANİSASPOR "FARKLI" BAŞLADI MANİSA (A.A) - 23.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Kardemir Karabükspor'u 4-2 mağlup eden Manisaspor, ikinci yarıya farklı galibiyetle başlayarak moral buldu. Manisaspor, bu galibiyetle Manisa'da üst üste oynadığı 3. lig maçından da galip ayrıldı. En son 13. haftada Bursaspor'a kendi evinde yenilen Manisaspor, daha sonra Gaziantepspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Kardemir Karabükspor'u yenmeyi başardı. Süper Lig'de 74 maç sonra bir müsabakada 3 golden fazla atmayı başaran Ege temsilcisi, en son 4 Kasım 2007'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-1 yendiği müsabakada fileleri 4 kez havalandırdı. Manisaspor'da dün sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ömer Aysan Barış ile Eren Aydın, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Cezası biten Murat Erdoğan ise gelecek hafta takımdaki yerini alabilecek. -LİGİN EN HIZLI GOLÜ SIMPSON'DAN- Karşılaşmanın ilk golünü 22. saniyede atan Simpson, ligin ilk devresinde Konyaspor deplasmanında yine ilk dakika içinde gol yiyen Kardemir Karabükspor kalesini havalandırmayı başardı. Kanadalı oyuncunun attığı gol, bu sezonun en erken golü olurken, ligde şu ana kadar Trabzonsporlu Alanzinho ve Burak Yılmaz, Konyasporlu Lietava, Fenerbahçeli Alex ve Gençlerbirliği'nden Hurşut Meriç, karşılaşmalarda henüz ilk dakikalar dolmadan gol bulmuştu. Süper Lig tarihinin bilinen en erken golünü, 2008-2009 sezonunun 13. haftasında 29 Kasım 2008 tarihinde Eskişehir'de yapılan ve Eskişehirspor'un 4-3 kazandığı maçın 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad-Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts atmıştı. -YİĞİT İNCEDEMİR- Takımının son golünü kaydeden Yiğit İncedemir, kariyerinde Süper Lig'deki 43. maçında ilk golünü attı. Yiğit İncedemir, daha önce Türkiye Kupası'nda 2, Bank Asya 1. Lig'de de 3 gol kaydetmişti.

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